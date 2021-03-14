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Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden Emanet bu hafta yayınlanacak diye merak merak edildi. Emanet dizisi setinde yaşanan şok olaydan sonra dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair sorular sorulmaya başlandı. Peki dizi setinden neler yaşandı. dizinin yeni bölümü ekranlarda olacak mı? İşte detaylar...

14 Mart 2021 Pazar 20:16
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
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Emanet dizisiden şok haber geldi. Kanal 7'nin merakla izlenen dizilerinden biri olan Emnaet de son anda gelişen olaylar izleyicileri üzdü. Sette korona virüs vakalarının tespiti nedeiyle sete ara verildi. Peki bu son dakikak gelişmesinden sonra yeni bölüm yayınlanacak mı?

Emanet dizisinde son dakika

Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan'nın başrollerinde olduğu dizinin sevevni oldukça fazla. Yayınlanan son bölümde Seher'e restini Yaman'a çekmişti.

İzleyiciler tarafından oldukça sevilen dizi Emanet'te sette korona virüs tespiti nedeniyle çekimlere ara verildi.

Emanet dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kanal 7'de günlük dizi olarak yayınlanan Emanet'in 136. yeni bölümün tanıtım filmi olarak paylaşıldı. Peki dizinin 136. bölümünde Yaman ve Seher arasında neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı ile ekranlara gelen dizide heyecan dorukta. Dizinin 136. yeni bölümü 15 Mart 2021 Pazartesi aksaşmı saat 19.00'da ekranlarda olacak.

Emanet dizisinde Yaman'ın Seher'e karşı olan davnışları sert ve küçük dşürücü. Öyleki izleyenler de artık bu duum karşısında isyan etmeye başladı. Seher'de bu durum karşısında artı Yaman'ın k ona kötü davranamayacağını söyledi.

Yaman da ise durumlar sesszilkle devam ediyor. Arif baba ve Seher'in karşısında Yaman susmakla yetiniyor. Bu durumdan mutlu olanlar ise İkbal ve Zuhal oluyor.

Peki her şey iyi giderken bir anda düşman kesilen iki aşık Seher ve Yaman aşkında neler olacak? İkilinin sert ve savaşçı durumları devam edecek gibi görünüyor. Gerçkelrin gün yüzüne çıkması ise Yaman tarafından olacağa benziyor.Fakat Yaman gerçekleri duyunca dahah da susabilir. Kısacası bu karmaşıklık durumu dizi içerisinde çözüme kavuşacaktır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
EmanetDizi
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