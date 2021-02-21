İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan yaşı ve oynadığı diziler

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan yaşı ve oynadığı diziler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 21 Şubat 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 08:40
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Emanet Dizisinin Bora Karakteri Kimdir? Göksel Kayahan Kimdir?

Emanet dizisini yakından takip eden diziseverler, dizin her geçen gün kadrosuna eklenen isimleri merakla araştırmaya devam ediyorlar. Herkes emanet dizisinin kadrosuna dahil olan Göksel Kayahan’ı ve dizide canlandıracağı Bora karakterini yakından takip ederek araştırıyorlar.

Emanet Dizisinin Bora Karakteri Kimdir?

Emanet dizisinde Bora 20’li yaşların ortasında oldukça yakışıklı ve cool bir gençtir. Her ne kadar sakin duruşunun arkasında geçmişin izlerini taşır. Fark edilmese de onun da çocukluktan kalma çok büyük yaraları vardır. Bora’nın bugünkü birçok davranışının altında eski yaraları vardır.

Göksel Kayahan Kimdir?

Göksel Kayahan, 3 Ekim 1995 yılında doğmuştur. Şimdilerde 26 yaşında olan genç oyuncu, eğitimini Okan Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Ancak Kayahan spor eğitmeni olmak yerine oyunculuk yapmayı tercih etmiştir. Bu konuda pek çok eğitimler almıştır. Çok iyi pasta börek yapan Göksel Kayahan 10 parmağında 10 marifet bir gençtir. Daha önce küçük rollerde Adı Mutluluk ve Evli ve Öfkeli gibi dizilerinde yer alan Göksel KAYAHAN Emanet dizisinde hayat vereceği Bora karakteri ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşayacağını düşünmektedir.

Göksel Kayahan 2 yıldır aktif bir şekilde tiyatro sahnelerinde görev almaktadır. Buradaki almış olduğu eğitimlerle oyunculuk deneyimini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Yakışıklı ve genç olan oyuncu, Karamel Film’İn açmış olduğu seçmeleri kazanarak, Emanet dizisinin Bora karakterini canlandırma şansını elde etmiştir.

Göksel Kayahan’ın Biyografisi

6 sene önce kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılan Kayahan, ödül hedefi ne kadar büyük olsa da, istediği ödüle ulaşamamıştır. Fakat Göksel Kayahan bu yarışmayla istediğini elde etmemiş olsa da kameralarla tanışarak ilk deneyimini elde etmiştir. Göksel Kayahan, Ge Management’in oyuncusudur. İnstagram hesabında yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Göksel Kayahan’ın resmi İnstagram hesabının kullanıcı adı @gokselkayahan’dır.  



Son Güncelleme: 21.02.2021 08:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetYeni DiziDiziGöksel KayahanEmanet DizisiEmanet Bora
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!

Popüler Haberler

Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yasak Elma Mert diziden ayrılacak mı, ayrıldı mı? Can Nergis Yasak Elmadan ayrılıyor mu?
Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelenecek mi, sınavlar iptal olur mu?
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Canevim dizisi reytingleri nasıl? Dizi izleniyor mu? Yeni sezonda devam edecek mi?
Ramo dizisi Cihangir kimdir? Olgun Şimşek kimdir?
2020 Bakliyat ve Hububat market fiyatları
ePTTAVM ücretsiz maske başvuru internet adresi ve Bedava maske başvuru şartları
Üniversite uygulamalı dersleri ve bölümler hangileri?
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar doğum tarihi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisinde Aslı karakterini Sıla Gözüm canlandırıyor
Arıza dizisinde Derya karakterini Hazal Benli canlandırıyor
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2021 Newruz bayramı ne zamandır? Bahar bayramı Nevruz ne zaman kutlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.