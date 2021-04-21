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Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 21 Nisan 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 08:39
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Emanet Dizisinin Bora Karakteri Kimdir? Göksel Kayahan Kimdir?

Emanet dizisini yakından takip eden diziseverler, dizin her geçen gün kadrosuna eklenen isimleri merakla araştırmaya devam ediyorlar. Herkes emanet dizisinin kadrosuna dahil olan Göksel Kayahan’ı ve dizide canlandıracağı Bora karakterini yakından takip ederek araştırıyorlar.

Emanet Dizisinin Bora Karakteri Kimdir?

Emanet dizisinde Bora 20’li yaşların ortasında oldukça yakışıklı ve cool bir gençtir. Her ne kadar sakin duruşunun arkasında geçmişin izlerini taşır. Fark edilmese de onun da çocukluktan kalma çok büyük yaraları vardır. Bora’nın bugünkü birçok davranışının altında eski yaraları vardır.

Göksel Kayahan Kimdir?

Göksel Kayahan, 3 Ekim 1995 yılında doğmuştur. Şimdilerde 26 yaşında olan genç oyuncu, eğitimini Okan Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Ancak Kayahan spor eğitmeni olmak yerine oyunculuk yapmayı tercih etmiştir. Bu konuda pek çok eğitimler almıştır. Çok iyi pasta börek yapan Göksel Kayahan 10 parmağında 10 marifet bir gençtir. Daha önce küçük rollerde Adı Mutluluk ve Evli ve Öfkeli gibi dizilerinde yer alan Göksel KAYAHAN Emanet dizisinde hayat vereceği Bora karakteri ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşayacağını düşünmektedir.

Göksel Kayahan 2 yıldır aktif bir şekilde tiyatro sahnelerinde görev almaktadır. Buradaki almış olduğu eğitimlerle oyunculuk deneyimini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Yakışıklı ve genç olan oyuncu, Karamel Film’İn açmış olduğu seçmeleri kazanarak, Emanet dizisinin Bora karakterini canlandırma şansını elde etmiştir.

Göksel Kayahan’ın Biyografisi

6 sene önce kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılan Kayahan, ödül hedefi ne kadar büyük olsa da, istediği ödüle ulaşamamıştır. Fakat Göksel Kayahan bu yarışmayla istediğini elde etmemiş olsa da kameralarla tanışarak ilk deneyimini elde etmiştir. Göksel Kayahan, Ge Management’in oyuncusudur. İnstagram hesabında yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Göksel Kayahan’ın resmi İnstagram hesabının kullanıcı adı @gokselkayahan’dır.  




Son Güncelleme: 21.04.2021 08:39
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EmanetYeni DiziDiziGöksel KayahanEmanet DizisiEmanet Bora
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