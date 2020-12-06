İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Emanet dizisi Begüm kimdir? Gözde Gürkan'ın hayatı!

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Emanet dizisi Begüm kimdir? Gözde Gürkan'ın hayatı! haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 6 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 01:33
Emanet dizisi Begüm kimdir? Gözde Gürkan'ın hayatı!
Takip Et:

Yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında yerini alacak olan Emanet dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin kadrosu şekillenirken, diziye son dahil olan isim Gözde Gürkan oldu. Güzel oyuncu dizide Begüm karakterine hayat verecek.

Kadrosuna daha önce Halil İbrahim Ceylan ve Melih Özkaya gibi isimlerin dahil olduğu diziye son olarak eklenen isim Gözde Gürkan oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren yayın hayatına başlayacak olan dizi, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet Begüm kimdir?

Yaman’a tutkulu bir aşk besleyen Begüm, Yaman ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Sonunda bu hayaline kavuşmaya çok yaklaşan Begüm’ün hayalini Seher bozar. Yıllar sonra Yaman’ın yanına gelen Seher Yaman’ın aklını karıştırır. Ancak Begüm Yaman’ı Seher’e kaptırmamak ister.

Emanet Begüm kaç yaşında?

Emanet dizisindeki Begüm karakterini canlandıracak Gözde Gürkan 32 yaşındadır.

Gözde Gürkan kimdir?

1988 Bursa doğumlu olan Gözde Gürkan, birçok dizide rol almıştır. Adını Sen Koy adlı dizide Mehtap karakteri ile izleyici tarafından çok beğenilen güzel oyuncu, Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk defa Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıkan başarılı oyuncu, Aşk Çağırırsan Gelir sinema filminde de boy göstermiştir.

Gözde Gürkan’ın boyu kilosu

1.67 boyunda olan güzel oyuncu, 48 kilogramdır.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 01:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet BegümGözde Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Begüm kimdir? Gözde Gürkan'ın hayatı!
TV'de 6 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
2020 Black Cuma Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Kasım 2020 alışveriş için büyük indirim tarihleri
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Benimle Söyle Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Survivor 7.Bölüm fragmanı 24 Şubat Pazartesi
PlayStation 5 özellikleri neler? PS5 özellikleri ve detayları belli oluyor!
Sağlık Bakanlığı İllere göre vaka sayıları İl il tablo halinde 2 Nisan Perşembe
Kanalların yayın akışları 9 Eylül Pazartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Aralık 2020
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Aralık 2020 Pazar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2020 sgk cenaze yardım parası miktarı
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 6 Aralık 2020 Pazar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.