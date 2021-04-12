Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in 156. bölümü 12 Nisan günü yayınlandı. Yönetmeliğini Ayhan Özen ve Taner Tunç’un yaptığı, Karamel Yapım imzalı Emanet dizisinin 155. bölümünde Yaman bunca zamandır bir yalana inanarak Seher’e haksızlık yaptığını anlar ve bu yanlışını düzeltmek ister. Ama bu iş hiç kolay olmayacaktır.

Emanet dizisinin konusu nedir?

Emanet dizisinde Seher karakteri yaşlı babasıyla birlikle yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher sakin bir yaşam sürerken Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümü ile yıkılır. Ablasının ölümünden sonra sahip çıkması gerektiği emaneti olan yeğeni Yusuf vardır. Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile bilinen iş adamı Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasındır ve yeğenini kimseye vermemeye niyetlidir. Seher ise Yaman Kırımlı ile bir mücadeleye girer. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalan bir sırrı ortaya çıkarırken, Seher ve Yaman’ın kalplerinde ise bambaşka bir emanet belirecektir.

Emanet dizisinin 156. bölümünü izlemek için tıklayınız.

Emanet dizisi oyuncuları