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Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in 156. bölümü yayınlandı. Emanet dizisinin 156. bölümünü izleyemeyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için tek parça izleyebileceğiniz link haberimizde yer almaktadır.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:57
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in 156. bölümü 12 Nisan günü yayınlandı. Yönetmeliğini Ayhan Özen ve Taner Tunç’un yaptığı, Karamel Yapım imzalı Emanet dizisinin 155. bölümünde Yaman bunca zamandır bir yalana inanarak Seher’e haksızlık yaptığını anlar ve bu yanlışını düzeltmek ister. Ama bu iş hiç kolay olmayacaktır. 

Emanet dizisinin konusu nedir?

Emanet dizisinde Seher karakteri yaşlı babasıyla birlikle yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher sakin bir yaşam sürerken Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümü ile yıkılır. Ablasının ölümünden sonra sahip çıkması gerektiği emaneti olan yeğeni Yusuf vardır. Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile bilinen iş adamı Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasındır ve yeğenini kimseye vermemeye niyetlidir. Seher ise Yaman Kırımlı ile bir mücadeleye girer. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalan bir sırrı ortaya çıkarırken, Seher ve Yaman’ın kalplerinde ise bambaşka bir emanet belirecektir.  

Emanet dizisinin 156. bölümünü izlemek için tıklayınız. 

Emanet dizisi oyuncuları

  • Halil İbrahim Ceyhan
  • Sıla Türkoğlu
  • Berat Yusuf Özkan
  • Gülderen Güler 
  • Melih Özkaya
  • Tolga Pancaroğlu
  • Gülay Özdem
  • Gözde Gürkan
  • Hilal Yıldız
  • Oğuz Yağcı
  • Osman Aydın
  • Ömer Gecü
  • Binnaz Ekren
  • Zeynep Naz
  • Derya Ertun
  • Mehmet Ali Aydın
  • Özge Ağyar
  • Volkan Yıldırım
  • Hayat Olcay




Son Güncelleme: 12.04.2021 18:57
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EmanetKanal 7156.bölüm
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