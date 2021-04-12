Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in 156. bölümü 12 Nisan günü yayınlandı. Yönetmeliğini Ayhan Özen ve Taner Tunç’un yaptığı, Karamel Yapım imzalı Emanet dizisinin 155. bölümünde Yaman bunca zamandır bir yalana inanarak Seher’e haksızlık yaptığını anlar ve bu yanlışını düzeltmek ister. Ama bu iş hiç kolay olmayacaktır.
Emanet dizisinin konusu nedir?
Emanet dizisinin 156. bölümünü izlemek için tıklayınız.
Emanet dizisi oyuncuları
- Halil İbrahim Ceyhan
- Sıla Türkoğlu
- Berat Yusuf Özkan
- Gülderen Güler
- Melih Özkaya
- Tolga Pancaroğlu
- Gülay Özdem
- Gözde Gürkan
- Hilal Yıldız
- Oğuz Yağcı
- Osman Aydın
- Ömer Gecü
- Binnaz Ekren
- Zeynep Naz
- Derya Ertun
- Mehmet Ali Aydın
- Özge Ağyar
- Volkan Yıldırım
- Hayat Olcay
Son Güncelleme: 12.04.2021 18:57