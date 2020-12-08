Emanet Cenger kimdir? Ömer Gecü hakkında bilgiler

Emanet dizisi yeni sezonda da beğenileri kazandı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Cenger karakteri oldu. Dizide Cenger karakterini Ömer Gecü canlandırıyor.

Cenger konağın hizmetçisidir. Evin tüm sorumluluğu üzerinde olan Cenger, herkesi tanır ve herkesle iyi geçinir. Konaktaki herkeste onu sever ve saygı duyar.

Ömer Gecü kimdir?

1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk dersleri alan tecrübeli oyuncu 2009 yılında Bahar Dalları adlı dizide yer almıştır. 179 cm boyunda ve 72 kilo olan tecrübeli oyuncu kariyerinde birçok yapımda yer almıştır. Ömer Gecü’nün yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

Yalaza

Zeyrek İle Çeyrek

Kızılelma

Kavak Yelleri

Kılıç Günü

Bahar Dalları