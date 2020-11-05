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Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Emanet Begüm kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:08
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında yerini alacak olan Emanet dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin kadrosu şekillenirken, diziye son dahil olan isim Gözde Gürkan oldu. Güzel oyuncu dizide Begüm karakterine hayat verecek.

Kadrosuna daha önce Halil İbrahim Ceylan ve Melih Özkaya gibi isimlerin dahil olduğu diziye son olarak eklenen isim Gözde Gürkan oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren yayın hayatına başlayacak olan dizi, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet Begüm kimdir?


Yaman’a tutkulu bir aşk besleyen Begüm, Yaman ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Sonunda bu hayaline kavuşmaya çok yaklaşan Begüm’ün hayalini Seher bozar. Yıllar sonra Yaman’ın yanına gelen Seher Yaman’ın aklını karıştırır. Ancak Begüm Yaman’ı Seher’e kaptırmamak ister.

Emanet Begüm kaç yaşında?

Emanet dizisindeki Begüm karakterini canlandıracak Gözde Gürkan 32 yaşındadır.

Gözde Gürkan kimdir?

1988 Bursa doğumlu olan Gözde Gürkan, birçok dizide rol almıştır. Adını Sen Koy adlı dizide Mehtap karakteri ile izleyici tarafından çok beğenilen güzel oyuncu, Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk defa Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıkan başarılı oyuncu, Aşk Çağırırsan Gelir sinema filminde de boy göstermiştir.

Gözde Gürkan’ın boyu kilosu

1.67 boyunda olan güzel oyuncu, 48 kilogramdır.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:08
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Anahtar Kelimeler:
Emanet BegümGözde Gürkan
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