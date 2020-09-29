İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 20:03
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında yerini alacak olan Emanet dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin kadrosu şekillenirken, diziye son dahil olan isim Gözde Gürkan oldu. Güzel oyuncu dizide Begüm karakterine hayat verecek.

Kadrosuna daha önce Halil İbrahim Ceylan ve Melih Özkaya gibi isimlerin dahil olduğu diziye son olarak eklenen isim Gözde Gürkan oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren yayın hayatına başlayacak olan dizi, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet Begüm kimdir?


Yaman’a tutkulu bir aşk besleyen Begüm, Yaman ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Sonunda bu hayaline kavuşmaya çok yaklaşan Begüm’ün hayalini Seher bozar. Yıllar sonra Yaman’ın yanına gelen Seher Yaman’ın aklını karıştırır. Ancak Begüm Yaman’ı Seher’e kaptırmamak ister.

Emanet Begüm kaç yaşında?

Emanet dizisindeki Begüm karakterini canlandıracak Gözde Gürkan 32 yaşındadır.

Gözde Gürkan kimdir?

1988 Bursa doğumlu olan Gözde Gürkan, birçok dizide rol almıştır. Adını Sen Koy adlı dizide Mehtap karakteri ile izleyici tarafından çok beğenilen güzel oyuncu, Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk defa Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıkan başarılı oyuncu, Aşk Çağırırsan Gelir sinema filminde de boy göstermiştir.

Gözde Gürkan’ın boyu kilosu

1.67 boyunda olan güzel oyuncu, 48 kilogramdır.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet BegümGözde Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
İncir Ağacı dizisi beğenildi mi? Dizi reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi?
Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu kadrodan ayrılıyor mu?
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Borsa düştü mü? 8 Ekim Salı günü Borsada son durum ne?Borsa düştü mü? 8 Ekim Salı günü Borsada son durum ne?
İnsan uykusuz kaç gün durabilir? kaç gün uykusuzluğa dayanabilir?
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Tavuk türlerine göre ne kadar yumurta verir? Tavuklar cinslerine göre hangi özellikleri taşır?
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Tutunamayanlar dizisi izlendi mi? Dizi nasıl tutar mı? 1. bölümü ne kadar izlendi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.