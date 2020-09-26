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Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?

Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 26 Eylül 2020 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:43
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
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Yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında yerini alacak olan Emanet dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin kadrosu şekillenirken, diziye son dahil olan isim Gözde Gürkan oldu. Güzel oyuncu dizide Begüm karakterine hayat verecek.

Kadrosuna daha önce Halil İbrahim Ceylan ve Melih Özkaya gibi isimlerin dahil olduğu diziye son olarak eklenen isim Gözde Gürkan oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren yayın hayatına başlayacak olan dizi, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet Begüm kimdir?


Yaman’a tutkulu bir aşk besleyen Begüm, Yaman ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Sonunda bu hayaline kavuşmaya çok yaklaşan Begüm’ün hayalini Seher bozar. Yıllar sonra Yaman’ın yanına gelen Seher Yaman’ın aklını karıştırır. Ancak Begüm Yaman’ı Seher’e kaptırmamak ister.

Emanet Begüm kaç yaşında?

Emanet dizisindeki Begüm karakterini canlandıracak Gözde Gürkan 32 yaşındadır.

Gözde Gürkan kimdir?

1988 Bursa doğumlu olan Gözde Gürkan, birçok dizide rol almıştır. Adını Sen Koy adlı dizide Mehtap karakteri ile izleyici tarafından çok beğenilen güzel oyuncu, Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk defa Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıkan başarılı oyuncu, Aşk Çağırırsan Gelir sinema filminde de boy göstermiştir.

Gözde Gürkan’ın boyu kilosu

1.67 boyunda olan güzel oyuncu, 48 kilogramdır.

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
Emanet BegümGözde Gürkan
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