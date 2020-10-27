Emanet adlı dizide Fırat karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?

Emanet Adlı Diziden Fırat

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinde Fırat adlı karakter hem yakışıklı biri olması hem de karakteristlik özelliklerinin harika olması nedeniyle izleyiciler tarafından yoğun ilgi almıştır. Fırat, Seher’ in süt kardeşidir ve Seher’ in annesinin beklenmeyen ölümünün ardından Fırat’ ın anneside Seher adlı karakterin süt annesi olmuş ve annelik şefkatini Seher’ e vermiştir. Fırat karakteri ise dizide 30’ lu yaşlarının başında olan ve polislik mesleğini yapan bir karakterdir.

Şimdiden izleyicinin odağına başarı ile giren Fırat karakterini ise yakışıklı oyuncu Derya Oğuz Ertün canlandıracak.

Derya Oğuz Ertün:

1996 senesinde Ocak ayının 1’ inde dünyaya gelmiştir ve kendisi ekranın en yeni yüzlerinden biridir. Üniversite diplomasını Okan Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünden almıştır. Human adlı oyunculuk atölyesinde oyunculuk üzerine ve ek olarak diksiyon üzerine dersler almıştır. Oyuncunun ilk ekranlara çıkışı ise Coca Cola ile Joly Tour gibi ünlü şirketlerin yayınladığı reklam filmlerinde olmuştur. Yakışıklı oyuncunun aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabının kullanıcı adı ise ; @deryaoguzertun’ dur.

Oyuncu, Bu Olay Senin De Başına Gelebilir adlı kısa film ile Kin adlı korku filminde yer almıştır.