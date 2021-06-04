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Emanet 196.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Emanet 196.bölümüyle 7 Haziran 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 196.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 196.bölüm 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak.

04 Haziran 2021 Cuma 20:00
Emanet 196.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 196.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümün ardından Emanet 196.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 196.bölümüyle 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 196.bölüm fragmanı

Emanet 196.bölüm canlı yayın 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanacak. Emanet 196.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Selim’in tuzağına düşen ve yaralanan Yaman karşısında namluyu görür. Seher’i kurtarmak için çıktığı yolda ölümle karşı karşıya kalan Yaman’ı çok zor bir savaş beklemektedir. Yaman Selim’in karşısında kaldığı zor durumdan kurtulmak için tek şansını kullanmak zorundadır.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 04.06.2021 20:00
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Kanal 7Emanet
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