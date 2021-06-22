İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Emanet 195. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 195.bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Emanet yeni bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Emanet son bölüm canlı izle, Emanet yeni bölüm full HD kalitesinde Kanal 7’de.

22 Haziran 2021 Salı 18:30
Emanet 195. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 195.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 195.bölüm izle, Emanet 195.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak. Emanet 195.bölüm canlı yayın 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 19:00’da Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet 195.bölüm özet

Selim’in tuzağına düşen ve yaralanan Yaman karşısında namluyu görür. Seher’i kurtarmak için çıktığı yolda ölümle karşı karşıya kalan Yaman’ı çok zor bir savaş beklemektedir. Yaman Selim’in karşısında kaldığı zor durumdan kurtulmak için tek şansını kullanmak zorundadır.

Emanet son bölümde ne oldu?

Selim’i yaralayan Seher, yeğeni Yusuf’u da alarak bu cehennem dolu yerden kurtulmak ister. Seher ve Yusuf, Selim’in elinden kurtulmak için çabalarken Yaman ise onları bularak kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak Seher ve Yusuf’un Selim’den kurtulması hiç kolay olmayacaktır.

Emanet 195.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 19:00’u gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 195.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 4 Haziran 2021 Cuma akşamı ekranlara geliyor.



Son Güncelleme: 22.06.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal 7Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?

Popüler Haberler

Emanet 195. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
ATV 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
22 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
22 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
22 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Oruç tutulması kimler için zorunludur? Oruç tutmak farz olan kişiler kimlerdir?
Kaan Şener kimdir? Kaan Şener görev aldığı dizi ve reklam filmleri
Anneler 160. bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Haziran 2021
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kanal D 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
22 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Haziran 2021
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.