Emanet 194.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 194.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümün ardından Emanet 194.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 194.bölümüyle 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 19:00’da Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 194.bölüm fragmanı

Emanet 194.bölüm canlı yayın 3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Emanet 194.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Selim sürpriz bir teklifle Seher’i arar. Onun teklifi Seher’i de alarak Yusuf ile birlikte yeni bir hayat kurmaktır. Ancak bu plan Selim’i çok zorlayacaktır. Çünkü buna Yaman izin vermeyecektir. Selim kendisine bile itiraf edemese de, durumun farkındadır. Seher asla Yusuf’u alıp onunla gitmek istemez.

Selim b planını devreye sokar. Her şeyini kaybetmiş bir adam son umudunu da kaybederse her şeyi yapabilecek biri haline dönüşebilir. Seher Selim’i reddeder ve Yaman ile beraber yoluna devam edecektir.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.