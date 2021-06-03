Emanet 194. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 194.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 194.bölüm izle, Emanet 194.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak. Emanet 194.bölüm canlı yayın 4 Haziran Perşembe günü saat 19:00’da Kanal 7 ekranlarında olacak.

Emanet 194.bölüm özet

Selim’i yaralayan Seher, yeğeni Yusuf’u da alarak bu cehennem dolu yerden kurtulmak ister. Seher ve Yusuf, Selim’in elinden kurtulmak için çabalarken Yaman ise onları bularak kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak Seher ve Yusuf’un Selim’den kurtulması hiç kolay olmayacaktır.

Emanet son bölümde ne oldu?

Selim sürpriz bir teklifle Seher’i arar. Onun teklifi Seher’i de alarak Yusuf ile birlikte yeni bir hayat kurmaktır. Ancak bu plan Selim’i çok zorlayacaktır. Çünkü buna Yaman izin vermeyecektir. Selim kendisine bile itiraf edemese de, durumun farkındadır. Seher asla Yusuf’u alıp onunla gitmek istemez.

Selim b planını devreye sokar. Her şeyini kaybetmiş bir adam son umudunu da kaybederse her şeyi yapabilecek biri haline dönüşebilir. Seher Selim’i reddeder ve Yaman ile beraber yoluna devam edecektir.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 19:00’u gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 194.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe akşamı ekranlara geliyor.