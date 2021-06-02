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Emanet 193. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 193.bölümüyle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Emanet yeni bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Emanet son bölüm canlı izle, Emanet yeni bölüm full HD kalitesinde Kanal 7’de.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:45
Emanet 193. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 193.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 193.bölüm izle, Emanet 193.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 193.bölüm özet

Selim sürpriz bir teklifle Seher’i arar. Onun teklifi Seher’i de alarak Yusuf ile birlikte yeni bir hayat kurmaktır. Ancak bu plan Selim’i çok zorlayacaktır. Çünkü buna Yaman izin vermeyecektir. Selim kendisine bile itiraf edemese de, durumun farkındadır. Seher asla Yusuf’u alıp onunla gitmek istemez.

Selim b planını devreye sokar. Her şeyini kaybetmiş bir adam son umudunu da kaybederse her şeyi yapabilecek biri haline dönüşebilir. Seher Selim’i reddeder ve Yaman ile beraber yoluna devam edecektir.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman ve Seher Yusuf için seferber olur. Konaktaki herkes Yusuf’un bulunması için harekete geçer. Nedim’in vurulmasının ardından ne olacağı merakla bekleniyor. Karakolda ise aşk dolu anlar yaşanıyor. İbo ve Kara arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neslihan Bora’dan dolayı hayal kırıklığı yaşamış, ardından Fırat’a sığınmıştır. Bu durum yeni bir aşkın başlangıcı olacaktır.

Emanet 193.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 19:00’u gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 193.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ekranlara geliyor.



Son Güncelleme: 02.06.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Emanet
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