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Emanet 189.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Emanet 189.bölümüyle 27 Mayıs 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 189.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 189.bölüm 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:03
Emanet 189.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 189.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümün ardından Emanet 189.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 189.bölümüyle 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 19:00’da Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 189.bölüm fragmanı

Emanet 189.bölüm canlı yayın 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Emanet 189.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Seher’e fizik tedavi yapan fizyoterapist İkbal’den para alıp Seher’i sakat edecektir. Olanları Yaman fark eder. Fark edildiğini anlayan Belgin yurt dışına kaçmaya çalışacak. İkbal kendisinin ortaya çıkmaması için Yaman’dan önce Belgin’i yakalamak ister. Yaman ve İkbal Belgin’i yakalamak için harekete geçer. Yaman’ın Belgin’i daha önce yakalaması durumunda İkbal’in de yaptıkları ortaya çıkacaktır.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 26.05.2021 14:03
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