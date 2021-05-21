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Emanet 186.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Emanet 186.bölümüyle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 186.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 186.bölüm 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:28
Emanet 186.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 186.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümün ardından Emanet 186.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 186.bölümüyle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 186.bölüm fragmanı

Emanet 186.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanacak. Emanet 186.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Seher’e fizik tedavi yapan fizyoterapist İkbal’den para alıp Seher’i sakat edecektir. Olanları Yaman fark eder. Fark edildiğini anlayan Belgin yurt dışına kaçmaya çalışacak. İkbal kendisinin ortaya çıkmaması için Yaman’dan önce Belgin’i yakalamak ister. Yaman ve İkbal Belgin’i yakalamak için harekete geçer. Yaman’ın Belgin’i daha önce yakalaması durumunda İkbal’in de yaptıkları ortaya çıkacaktır.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.05.2021 19:28
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Kanal 7Emanet
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