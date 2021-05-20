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Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Emanet 185.bölümüyle 21 Mayıs 2021 Cuma günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 185.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 185.bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7’den yayınlanacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:46
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 185.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde İkbal’in Seher’i hastanelik etmesiyle herkes şaşırmıştı. Son bölümün ardından Emanet 185.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 185.bölümüyle 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 19:00’da Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 185.bölüm fragmanı

Emanet 185.bölüm canlı yayın 21 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak. Emanet 185.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

İkbal, hasta olan Seher için gelen fizyoterapiste para teklif ederek onu sakat bırakmasını istemiştir. Fizyoterapist bu teklifi kabul etmiş ve acımasız planlarını devreye sokacaktır. Seher’e yanlış tedavi uygulayan fizyoterapist Seher’i çok zorlamaktadır. Seher ve Yaman İkbal’in bu hain planından kurtulacak mı yeni bölümde belli olacak.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 20.05.2021 21:46
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EmanetFragmanKanal 7
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