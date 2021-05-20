İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 184.bölümüyle 20 Mayıs 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Emanet yeni bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Emanet son bölüm canlı izle, Emanet yeni bölüm full HD kalitesinde Kanal 7’de.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:46
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 184.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 183.bölüm izle, Emanet 184.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 184.bölüm özet

İkbal, hasta olan Seher için gelen fizyoterapiste para teklif ederek onu sakat bırakmasını istemiştir. Fizyoterapist bu teklifi kabul etmiş ve acımasız planlarını devreye sokacaktır. Seher’e yanlış tedavi uygulayan fizyoterapist Seher’i çok zorlamaktadır. Seher ve Yaman İkbal’in bu hain planından kurtulacak mı yeni bölümde belli olacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Seher’in tedavisi devam ediyor. Bir yandan da Yaman Seher’e sürpriz hazırlamaktadır. İkbal ise Seher’e karşı başka planlar yapmaktadır. İkbal fizyoterapiste Seher’i sakat bırakması için ona 5 milyon TL teklif etmiştir. Fizyoterapist ise bu teklifi kabul eder. Ali’nin evinde ise İbo’nun oyunları ortaya çıkacaktır. Fırat ise Neslihan’a yaptığı uyarıları dikkate almaması üzerine çok sinirlenir.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 19:00’u gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 184.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ekranlara geliyor.

Emanet 184.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 20.05.2021 21:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1

Popüler Haberler

Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Rüyada büyük fare görmek görmek neye işaret eder? Rüyada büyük fare görmenin anlamları ve yorumları
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Akıncı dizisine katılan Yılmaz Bayraktar kimdir? Komiser Cüneyt karakteri kimdir?
Emekli promosyon en fazla hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyon miktarları 2021
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Sol Yanım dizisinde İdil karakterini Seda Akman canlandırıyor
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede, hangi şehirde çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve çekim mekanları
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Atalay oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisindeki Tolga karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.