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Emanet 182.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Emanet 182.bölümüyle 18 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 182.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 182.bölüm 18 Mayıs Salı günü Kanal 7’den yayınlanacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:01
Emanet 182.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 182.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde İkbal’in Seher’i hastanelik etmesiyle herkes şaşırmıştı. Son bölümün ardından Emanet 182.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 182.bölümüyle 18 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 182.bölüm fragmanı

Emanet 182.bölüm canlı yayın 18 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 18 Mayıs Salı günü yayınlanacak. Emanet 182.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

İkbal, hasta olan Seher için gelen fizyoterapiste para teklif ederek onu sakat bırakmasını istemiştir. Fizyoterapist bu teklifi kabul etmiş ve acımasız planlarını devreye sokacaktır. Seher’e yanlış tedavi uygulayan fizyoterapist Seher’i çok zorlamaktadır. Seher ve Yaman İkbal’in bu hain planından kurtulacak mı yeni bölümde belli olacak.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 17.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziFragmanKanal 7Emanet
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