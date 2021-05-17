Emanet 181. bölüm Kanal 7 canlı izle – 17 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 181.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 181.bölüm izle, Emanet 181.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 181.bölüm özet

İkbal, hasta olan Seher için gelen fizyoterapiste para teklif ederek onu sakat bırakmasını istemiştir. Fizyoterapist bu teklifi kabul etmiş ve acımasız planlarını devreye sokacaktır. Seher’e yanlış tedavi uygulayan fizyoterapist Seher’i çok zorlamaktadır. Seher ve Yaman İkbal’in bu hain planından kurtulacak mı yeni bölümde belli olacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Seher’in tedavisi devam ediyor. Bir yandan da Yaman Seher’e sürpriz hazırlamaktadır. İkbal ise Seher’e karşı başka planlar yapmaktadır. İkbal fizyoterapiste Seher’i sakat bırakması için ona 5 milyon TL teklif etmiştir. Fizyoterapist ise bu teklifi kabul eder. Ali’nin evinde ise İbo’nun oyunları ortaya çıkacaktır. Fırat ise Neslihan’a yaptığı uyarıları dikkate almaması üzerine çok sinirlenir.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 181.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara geliyor.