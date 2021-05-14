İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Emanet 180. bölüm Kanal 7 canlı izle – 14 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 180.bölümüyle 14 Mayıs 2021 Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Emanet yeni bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Emanet son bölüm canlı izle, Emanet yeni bölüm full HD kalitesinde Kanal 7’de.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:10
Emanet 180. bölüm Kanal 7 canlı izle – 14 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 180.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 180.bölüm izle, Emanet 180.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 180.bölüm özet

Seher’in tedavisi devam ediyor. Bir yandan da Yaman Seher’e sürpriz hazırlamaktadır. İkbal ise Seher’e karşı başka planlar yapmaktadır. İkbal fizyoterapiste Seher’i sakat bırakması için ona 5 milyon TL teklif etmiştir. Fizyoterapist ise bu teklifi kabul eder. Ali’nin evinde ise İbo’nun oyunları ortaya çıkacaktır. Fırat ise Neslihan’a yaptığı uyarıları dikkate almaması üzerine çok sinirlenir.

Emanet son bölümde ne oldu?

Ziya, İkbal’in Seher’i ittiğini söylemek ister. Ancak İkbal buna izin vermez. İkbal ve Ziya arasında çok şiddetli bir tartışma yaşanır. Bu tartışma sırasında gelen Seher, İkbal’e çok sert bir çıkış yapar. Seher konuşulanları duymuş ve İkbal’in yaptıklarını bilmektedir. İkbal’in başı çok büyük bir derttedir.

Emanet 180.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 180.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 14 Mayıs Cuma akşamı ekranlara geliyor.



Son Güncelleme: 14.05.2021 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Sadakatsiz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Yeliz Kuvancı kimdir?
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri Kimdir? Belinay Süvari dizideki rolü ve hayatı
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu
Evlilik kredisi almak için gerekli belgeler nelerdir? 2021 Bankaların evlilik kredisi faiz oranları
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.