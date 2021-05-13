Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 179.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 179.bölüm izle, Emanet 179.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 179.bölüm özet

Ziya, İkbal’in Seher’i ittiğini söylemek ister. Ancak İkbal buna izin vermez. İkbal ve Ziya arasında çok şiddetli bir tartışma yaşanır. Bu tartışma sırasında gelen Seher, İkbal’e çok sert bir çıkış yapar. Seher konuşulanları duymuş ve İkbal’in yaptıklarını bilmektedir. İkbal’in başı çok büyük bir derttedir.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman Seher’in başında bir an olsun bile ayrılmaz. Merdivenlerden düşen Seher yavaş yavaş kendine gelmektedir. Bu durumun ardından Yaman’ın hayalini kurduğu balayı tatili planı yapılmaya başlanır. İkbal ise yaptığı kötülükten ders aldı ve çok pişman hale geldi. Bir yandan Ziya İkbal’in yaptığı acımasız olayı Yaman’a söylemek isteyecek. Ancak İkbal buna izin vermeyecek.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 179.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 13 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara geliyor.

Emanet 179.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.