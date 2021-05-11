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Emanet 178.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Emanet 178.bölümüyle 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 178.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 178.bölüm 12 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7’den yayınlanacak.

11 Mayıs 2021 Salı 19:13
Emanet 178.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 178.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde İkbal’in Seher’i hastanelik etmesiyle herkes şaşırmıştı. Son bölümün ardından Emanet 178.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 178.bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 178.bölüm fragmanı

Emanet 178.bölüm canlı yayın 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak. Emanet 178.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman Seher’in başında bir an olsun bile ayrılmaz. Merdivenlerden düşen Seher yavaş yavaş kendine gelmektedir. Bu durumun ardından Yaman’ın hayalini kurduğu balayı tatili planı yapılmaya başlanır. İkbal ise yaptığı kötülükten ders aldı ve çok pişman hale geldi. Bir yandan Ziya İkbal’in yaptığı acımasız olayı Yaman’a söylemek isteyecek. Ancak İkbal buna izin vermeyecek.

Emanet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 11.05.2021 19:13
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FragmanKanal 7Emanet
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