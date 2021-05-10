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Emanet 177.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Emanet 177.bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 177.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 171.bölüm 11 Mayıs Salı günü Kanal 7’den yayınlanacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Emanet 177.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 177.bölümüyle yeni haftanın ikinci gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde İkbal’in Seher’i hastanelik etmesiyle herkes şaşırmıştı. Son bölümün ardından Emanet 177.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 177.bölümüyle 11 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 177.bölüm fragmanı

Emanet 177.bölüm canlı yayın 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 11 Mayıs Salı günü yayınlanacak. Emanet 177.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman Seher’in merdivenlerden düşmesinin ardından onun üzerinden gözünü ayırmaz. Sevdiği kadın iyileştirmek için uğraşan Yaman, evdekileri de seferber eder. Tüm imkanlarını kullanan Yaman, yaşanan bu olayın nasıl olduğunu da araştırmaktadır.

Seher’i merdivenlerden iten İkbal ise öğreneceği gerçekle şoka uğrar. Olanlara şahit olan Ziya, gerçekleri Yaman’a söylemek ister. Ziya’nın Yaman’a gerçekleri söyleyip söylemediği bu bölümde ortaya çıkacak.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 

 





Son Güncelleme: 10.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziFragmanKanal 7Emanet
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