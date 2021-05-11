Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 177.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 177.bölüm izle, Emanet 177.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 177.bölüm özet

Yaman Seher’in başında bir an olsun bile ayrılmaz. Merdivenlerden düşen Seher yavaş yavaş kendine gelmektedir. Bu durumun ardından Yaman’ın hayalini kurduğu balayı tatili planı yapılmaya başlanır. İkbal ise yaptığı kötülükten ders aldı ve çok pişman hale geldi. Bir yandan Ziya İkbal’in yaptığı acımasız olayı Yaman’a söylemek isteyecek. Ancak İkbal buna izin vermeyecek.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman Seher’in merdivenlerden düşmesinin ardından onun üzerinden gözünü ayırmaz. Sevdiği kadın iyileştirmek için uğraşan Yaman, evdekileri de seferber eder. Tüm imkanlarını kullanan Yaman, yaşanan bu olayın nasıl olduğunu da araştırmaktadır.

Seher’i merdivenlerden iten İkbal ise öğreneceği gerçekle şoka uğrar. Olanlara şahit olan Ziya, gerçekleri Yaman’a söylemek ister. Ziya’nın Yaman’a gerçekleri söyleyip söylemediği bu bölümde ortaya çıkacak.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 177.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 11 Mayıs Salı akşamı ekranlara geliyor.

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