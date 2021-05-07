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Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Emanet 176.bölümüyle 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet yeni bölüm fragmanı ve özetini merak ediliyor. Emanet 176.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Emanet 176.bölüm 10 Mayıs Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:20
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 176.bölümüyle yeni haftanın ilk gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde İkbal’in Seher’i hastanelik etmesiyle herkes şaşırmıştı. Son bölümün ardından Emanet 176.bölüm fragmanı gündeme geldi. Emanet yeni bölüm fragmanı hd kalitede tek parça olarak haberimizde yer alacak.

Emanet 76.bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 176.bölüm fragmanı

Emanet 176.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 10 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Emanet 176.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman ve Seher mutluluğa doğru giden yol bir arada durmaya devam ediyor. Seher ve Yaman’ın bir arada olmasına engel olmak isteyen İkbal ise kötü planını devreye soktu. İkbal acıması bir şekilde Seher’i merdivenlerden itti ve düşmesine neden oldu. Tüm konak bu olayla sarsılırken, İkbal istediğini ulaştığını sandı. Ancak İkbal karşısında hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Fragman
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