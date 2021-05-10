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Emanet 176. bölüm Kanal 7 canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 176.bölümüyle 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Emanet yeni bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Emanet son bölüm canlı izle, Emanet yeni bölüm full HD kalitesinde Kanal 7’de.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:20
Emanet 176. bölüm Kanal 7 canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 176.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 176.bölüm izle, Emanet 176.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 176.bölüm özet

Yaman Seher’in merdivenlerden düşmesinin ardından onun üzerinden gözünü ayırmaz. Sevdiği kadın iyileştirmek için uğraşan Yaman, evdekileri de seferber eder. Tüm imkanlarını kullanan Yaman, yaşanan bu olayın nasıl olduğunu da araştırmaktadır.

Seher’i merdivenlerden iten İkbal ise öğreneceği gerçekle şoka uğrar. Olanlara şahit olan Ziya, gerçekleri Yaman’a söylemek ister. Ziya’nın Yaman’a gerçekleri söyleyip söylemediği bu bölümde ortaya çıkacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman ve Seher mutluluğa doğru giden yol bir arada durmaya devam ediyor. Seher ve Yaman’ın bir arada olmasına engel olmak isteyen İkbal ise kötü planını devreye soktu. İkbal acıması bir şekilde Seher’i merdivenlerden itti ve düşmesine neden oldu. Tüm konak bu olayla sarsılırken, İkbal istediğini ulaştığını sandı. Ancak İkbal karşısında hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 176.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 10 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara geliyor.

Emanet 176.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 10.05.2021 18:20
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Kanal 7Emanet
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