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Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Kanal 7’nin ilgiyle takip edilen dizisi Emanet son bölümüyle çok beğenildi. Son bölümün ardından Emanet 175.bölüm fragmanı izle, Emanet 175.bölümü merak ediliyor. Emanet 175.bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:30
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
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Emanet 175.bölüm fragmanı ile heyecan Cuma günü devam edecek. Kanal 7 ekranlarından 7 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan Emanet 175.bölü fragmanını full hd olarak haberimizde bulabilirsiniz. Emanet 175.bölüm 7 Mayıs Cuma günü Kanal 7’de.

Emanet 175.bölüm fragmanı

Emanet 175.bölüm canlı yayın 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 7 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Emanet 175.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman’ın gerçek bir evlilik yaşamalarını istemesi evlenme teklifi etmesinin ardından Seher çok mutlu olmuştu. Seher ve Yaman gerçek bir evlilik yaşamaya başlar ve ikili uzun süredir yapmak istediklerini yapmaya devam ediyor. İkbal’in Yaman ve Seher’in arasını bozmak için yaptığı planlarda devam ediyor. İkbal’in bu sefer yapacağı plan ikilinin arasını bozmaya yetecek mi bu bölümde göreceğiz.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.





Son Güncelleme: 06.05.2021 19:30
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EmanetKanal 7Fragman
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