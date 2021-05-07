Emanet 175. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 175.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 175.bölüm izle, Emanet 175.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 175.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Emanet 775.bölüm özet

Yaman ve Seher mutluluğa doğru giden yol bir arada durmaya devam ediyor. Seher ve Yaman’ın bir arada olmasına engel olmak isteyen İkbal ise kötü planını devreye soktu. İkbal acıması bir şekilde Seher’i merdivenlerden itti ve düşmesine neden oldu. Tüm konak bu olayla sarsılırken, İkbal istediğini ulaştığını sandı. Ancak İkbal karşısında hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet konusu ne?

Yaman’ın gerçek bir evlilik yaşamalarını istemesi evlenme teklifi etmesinin ardından Seher çok mutlu olmuştu. Seher ve Yaman gerçek bir evlilik yaşamaya başlar ve ikili uzun süredir yapmak istediklerini yapmaya devam ediyor. İkbal’in Yaman ve Seher’in arasını bozmak için yaptığı planlarda devam ediyor. İkbal’in bu sefer yapacağı plan ikilinin arasını bozmaya yetecek mi bu bölümde göreceğiz.

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 174.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 7 Mayıs Cuma akşamı ekranlara geliyor.