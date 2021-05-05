Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Emanet 174.bölüm fragmanı ile Perşembe akşamı Kanal 7 ekranlarına geliyor. Ekranların sevilen günlük dizisi Emanet canlı yayın izle 174.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz. Emanet 174.bölüm 6 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor.

Emanet 174.bölüm fragmanı

Emanet 174.bölüm canlı yayın 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 6 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Emanet 174.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet konusu ne?

Yaman Seher arasındaki aşk rüzgarları devam ediyor. İkili uzun süredir yapmak istediği ancak yapamadıkları ne varsa yapmaya hazırlanıyor. Bu sırada İkbal ise ikilinin arasını bozmak için kötü planını dvereye sokar. İkbal'in bu planı Yaman ve Seher'i büyük bir tehlikenin içine atacaktır. Bu tehlikeden kurtulmak hiçte kolay olmayacak.

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.