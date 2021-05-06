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Emanet 174. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Emanet 174.bölümüyle Kanal 7 ekranlarından canlı ve tek parça olarak ekranlara geliyor. Emanet yeni bölüm canlı izle, Emanet son bölüm tek parça izleme ekranı merak ediliyor. Emanet canlı izle 174.bölüm tek parça ve hd kalitede 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:55
Emanet 174. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 174.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 174.bölüm izle, Emanet 174.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Emanet 174.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Emanet 174.bölüm özet

Yaman’ın gerçek bir evlilik yaşamalarını istemesi evlenme teklifi etmesinin ardından Seher çok mutlu olmuştu. Seher ve Yaman gerçek bir evlilik yaşamaya başlar ve ikili uzun süredir yapmak istediklerini yapmaya devam ediyor. İkbal’in Yaman ve Seher’in arasını bozmak için yaptığı planlarda devam ediyor. İkbal’in bu sefer yapacağı plan ikilinin arasını bozmaya yetecek mi bu bölümde göreceğiz.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman ve Seher arasında aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Ancak ikii İkbal'in kurduğu tuzaktan habersizdir. Hiç beklemedikleri bir anda büyük bir tehlike ile karşı karşıaya kalacak olan Yaman ve Seher bu tehlikeden kurtulmaya çalışacak.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 172.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 4 Mayıs Salı akşamı ekranlara geliyor.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7
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