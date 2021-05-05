Emanet 173. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 173.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Emanet her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Emanet 173.bölüm izle, Emanet 173.bölüm full HD, tek parça olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

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Emanet 173.bölüm özet

Yaman ve Seher arasında aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Ancak ikii İkbal'in kurduğu tuzaktan habersizdir. Hiç beklemedikleri bir anda büyük bir tehlike ile karşı karşıaya kalacak olan Yaman ve Seher bu tehlikeden kurtulmaya çalışacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Yaman Seher’e evlenme teklifi etmiş, Seher’de bu teklifi kabul etmişti. Yaman evlilik teklifinin ardından Seher’e başka sürprizlerde yaptı ve ikili aşk dolu anları devam edecek. Yaman ve Seher mutluluklarını doyasıya yaşarken karşılarına çıkan engel onları çok büyük bir çıkmaza sürükleyecektir.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Emanet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hafta içi her gün saatler 20:00’ı gösterdiğinde yeni bölümüyle ekranlara gelen Emanet 173.yeni bölüm izle ve Emanet son bölüm 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara geliyor.