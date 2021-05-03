Emanet 172.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Emanet 172.bölüm fragmanı ile Salı akşamı Kanal 7 ekranlarına geliyor. Hafta içi her gün yeni bölüm canlı yayınlanan Emanet 172.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Emanet 172.bölüm izle 4 Mayıs 2021 Salı günü yeni bölüm Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

Emanet 172.bölüm fragmanı

Emanet 172.bölüm canlı yayın 4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her akşam yeni bölüm canlı olarak yayınlanan Emanet son bölümü 4 Mayıs Salı günü yayınlanacak. Emanet 172.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu, Emanet yeni bölümde ne olacak soruları da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri yaşanan yayın değişiklikleri nedeniyle Emanet yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırıyor.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet konusu ne?

Yaman ve Seher arasında aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Evlilik teklifinin ardından çok sevinen Seher’e bir sürpriz daha hazırlayan Yaman Seher’i yine çok mutlu edecek. Yaman kaybettikleri zamanı telafi etmek adına Seher ile yapmak isteği her şeyi yapmaya bu sürprizle başlayacak.

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.