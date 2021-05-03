Emanet 171. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 171.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün saat 20:00’de ekranlara gelen dizinin son bölümü çok beğenildi.

Emanet 171.bölüm tek parça, HD izlemek için tıklayınız.

Emanet 171.bölüm özet

Yaman ve Seher arasında aşk rüzgarları esmeye devam ediyor. Evlilik teklifinin ardından çok sevinen Seher’e bir sürpriz daha hazırlayan Yaman Seher’i yine çok mutlu edecek. Yaman kaybettikleri zamanı telafi etmek adına Seher ile yapmak isteği her şeyi yapmaya bu sürprizle başlayacak.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet konusu ne?

Dizinin bu bölümünde Yaman Seher’e evlenme teklifi eder ve Seher bu teklifle çok mutlu olur. İki aşık arasındaki buzlar geçtiğimiz bölümlerde erimişti. Seher Yaman’ın kendisi için yaptıklarını öğrendikten sonra Yaman’a olan kızgınlığını bırakıp, ona olan aşkını ortaya koydu. Yaman ise düşüncelerini açıkça ilk kez söyleme fırsatı bulmuştu. İki aşık artık karşılarına çıkacak engellere birlikte karşı gelecek.

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet oyuncuları kim?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu ikilisi yer alıyor. Dizide bu ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı gibi başarılı isimler eşlik ediyor.