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Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayıs Pazartesi

Emanet dizisinin 170.bölümü nefes kesti. Dizinin 170.bölümünün ardından izleyiciler Emanet 171.bölüm fragmanı ve özetini merak ediyor. Emanet 171.bölüm 3 Mayıs Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:41
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayıs Pazartesi
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Ekranların sevilen dizisi Emanet 170.bölümüyle yine çok beğenildi. Dizinin sevenleri 170.bölümün ardından yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu. Karamel Yapım imzalı dizi hafta içi her gün saat 20:00 Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Emanet 171.bölüm fragmanı

Emanet 171.bölüm 3 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek. Bilindiği gibi dizi hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizinin 171.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Emanet son bölümde ne oldu?

Emanet’in yayınlanan 170.son bölümünde Yaman Seher’e evlilik teklif etti. Bu teklifi çok şaşıran Seher teklifi kabul edecek. İki tutkulu aşık aşkları artık açık açık yaşayacak ve onlara karşı çıkan tüm engellerle beraber savaşmaya karar verdi.

Emanet konusu ne?

Seher, yaşlı babasına bakan mütevazı bir hayat süren genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefatıyla tamamen değişecektir. Ablası Seher’e hayatının en değerli varlığı oğlunu emanet eder. Seher abasının emanetine ne pahasına olursa olsun sahip çıkacaktır. Seher bu süreç Yusuf’un babası Kudret Kırımlı ile karşı karşıya kalacaktır. Kudret Kırımlı, güçlü bir ailenin reisidir. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı ile olan savaşta Seher’in en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır.

Yaman ve Seher arasında zaman içerisinde tutkulu bir aşk ortaya çıkacaktır. Seher ve Yaman aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri geçmek zorundadır.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
FragmanKanal 7Emanet
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