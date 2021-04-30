Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 170.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün saat 20:00’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu.
Emanet 170.bölüm
Dizinin bu bölümünde Yaman Seher’e evlenme teklifi eder ve Seher bu teklifle çok mutlu olur. İki aşık arasındaki buzlar geçtiğimiz bölümlerde erimişti. Seher Yaman’ın kendisi için yaptıklarını öğrendikten sonra Yaman’a olan kızgınlığını bırakıp, ona olan aşkını ortaya koydu. Yaman ise düşüncelerini açıkça ilk kez söyleme fırsatı bulmuştu. İki aşık artık karşılarına çıkacak engellere birlikte karşı gelecek.
Emanet konusu ne?
Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.
Emanet 170.bölüm izlemek için tıklayınız.