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Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 170.yeni bölümüyle 30 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Emanet’in son bölümünü izlemek için canlı izleme ekranına giriliyor. İzleyiciler Emanet son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

30 Nisan 2021 Cuma 17:35
Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 170.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün saat 20:00’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu.

Emanet 170.bölüm

Dizinin bu bölümünde Yaman Seher’e evlenme teklifi eder ve Seher bu teklifle çok mutlu olur. İki aşık arasındaki buzlar geçtiğimiz bölümlerde erimişti. Seher Yaman’ın kendisi için yaptıklarını öğrendikten sonra Yaman’a olan kızgınlığını bırakıp, ona olan aşkını ortaya koydu. Yaman ise düşüncelerini açıkça ilk kez söyleme fırsatı bulmuştu. İki aşık artık karşılarına çıkacak engellere birlikte karşı gelecek.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emanetine sahip çıkmak için Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisi olan Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelecek. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı’ya karşı Seher emanetini korumak isteyecektir.

Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Zaman içerisinde Yaman ve Seher tutkulu bir şekilde birbirine bağlanacaktır. Ancak ikilinin aşklarını yaşamak için karşılarındaki engelleri aşması gerekecektir.

Emanet 170.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 30.04.2021 17:35
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EmanetKanal 7
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