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Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7

Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet 170.yeni bölümüyle 30 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri Emanet 170.bölüm fragmanı merakla beklerken, yeni bölüm özetini araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:46
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 170.bölümüyle 30 Nisan Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Karamel Yapım imzalı dizi hafta içi her gün yeni bölümleriyle saat 20:00’de ekranlara geliyor.

Emanet 170.bölüm

Dizinin yeni bölümünde İkbal’in kurtulmasıyla Yaman rahatlar ve sonunda Seher’e olan aşkını herkese söyler. Yaman’ın Seher’e olan aşkını itiraf etmesi İkbal ve konakta iyi karşılanmasa da Yaman ve Seher’e herkese karşı dik duracaktır.

Yaman Seher’e evlilik teklifi edecek ve bu teklifi duyan Seher çok sevinecek. Seher Yaman’ın kendisi için yaptıklarını düşünecek ve bu teklife evet diyecek. Yaman ve Seher arasında hızla eriyen buzlar yerini aşk rüzgarlarına bırakacak. Yaman ve Seher’in aşkları açık açık yaşamaya başlaması İkbal için zor anların başlamasına neden olacak.





Son Güncelleme: 29.04.2021 21:01
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EmanetKanal 7Fragman
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