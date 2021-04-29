Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Emanet 169.bölümüyle bugün ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saatler 20:00’yi gösterdiğinde ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Emanet 169.bölüm

Dizinin yeni bölümünde aralarındaki kötü bulutları dağıtan Yaman ve Seher birbirlerine daha da sarılmaya başlar. Yaman’ın sürpriz teklifi karşısında çok heyecanlanan Seher bu teklifine ne yanıt verecek? Yaman ve Seher arasındaki tutkulu aşk yeni bölümde de etkisini gösterecek. İki aşık artık önlerine çıkacak engelleri beraber aşacak.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı ve hasta olan babasıyla birlikte yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin reisi Kudret Kırımlı ile evlidir. Seher’in sakin hayatı ablasının ölümüyle tamamen değişir. Ablası Seher’e en değerli varlığı olan oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher yeğeni Yusuf’u korumak için acımasız babası Kudret Kırımlı ile karşı karşıya kalacaktır.

Seher’in bu zor yolda en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman gözü kara ve cesur biridir. Yaman ve Seher arasında zamanla tutkulu bir aşk başlayacak, ancak ikili aşklarını yaşamak için birçok engeli aşmak zorunda kalacaktır.

Emanet 169.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.