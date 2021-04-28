Emanet 169. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Emanet 169.yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Karamel Yapım imzalı dizi hafta içi her gün saat 20:00’de yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Emanet 169.bölüm

Dizinin yeni bölümünde Seher ve Yaman arasında dağılan kara bulutlar yerini iyiden iyice güneşli bir havaya bırakacak. İkili arasında yeniden güzel anlar başlayacak. Yaman Seher’den özür diledikten sonra ilk başta bu özrü kolay kolay kabul etmeyen Seher’in de Yaman’ın kendisi için yaptıklarını görmesiyle ikili yeniden aşklarını yaşamaya başlayacak.

Seher Yaman’ın kendisi için yaptıklarıyla ikilinin sahte evlilikleri artık gerçek bir evliliğe dönüştürme düşünceleri de ortaya çıkacak. Yaman Seher’e olan aşkını itiraf etmiş, Seher’de buna karşılık vermişti. Artık ikili karşılarına çıkacak olan engellerle beraber savaşacak ve aşklarını yaşayacak.

Konakta ise Ali Kiraz’ın ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bunalıma giren Ali bir türlü kendisini toplayamaz. Bu durum Ali’nin işini de olumsuz etkiler ve Ali’ye işi üzerinden soruşturma açılacaktır.