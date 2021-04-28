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Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 168.bölümüyle 28 Nisan Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü ilgiyle takip edilen yeni bölümü merak ediliyor. İzleyiciler Emanet yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:17
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 168.bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin saati Ramazan ayı nedeniyle 20:00’ye alındı. Dizi daha önce 19:00’da ekranlara geliyordu. Ancak Ramazan programı nedeniyle 1 saat ileriye alındı.

Emanet son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde her yerde İkbal’i arayan Yaman aldığı telefonla köşeye sıkışır. İkbal’i kurtarmanın o kadar kolay olmayacağın anlayan Yaman ne yapacağını bilemez.

Emanet konusu ne?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan genç ve güzel bir kadındır. Seher’in ablası Kudret Kırımlı ile evlidir. Seher’in kendi halinde giden hayatı ablasının vefatıyla değişir. Ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder. Seher ablasının emaneti yeğenini korumak için her şeyi yapar. Seher yeğeni Yusuf’un babası Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelir. Kudret Kırımlı zengin, acımasız ve sert bir adamdır. Seher yeğenini kötü davranan Kudret Kırımlı ile sürekli olarak tartışma yaşayacaktır. Bu zorlu süreçte Seher’in en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher arasında zamanla büyük bir aşk başlar.

Emanet 168.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 28.04.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7
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