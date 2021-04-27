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Emanet 168. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Emanet dizisinin 168. bölüm fragmanı ve yeni bölümü araştırılıyor. 28 Nisan Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan 168. bölümün özeti merak edilmeye başlandı.

27 Nisan 2021 Salı 18:12
Emanet 168. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7
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Emanet’te İkbal’in kaçırılma olayları tüm heyecanıyla sürüyor. Seher ve Yaman’ın arasında olan aşk yavaştan ilerleme kaydediyor. Dizinin ilerleyen bölümünde neler yaşanacak? Seher ve Yaman birbirine aşık olduklarını söyleyecek mi? İkbal kurtulacak mı? Soruları merak edilmeye başlandı.

Emanet 168. Bölüm özeti

Seher, Yaman’ı kaybetmeyi istememektedir. Zuhal’ın planları ile birlikte İkbal’in içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmayı başaramadı. Sonunda Zuhal, Yaman’a yardım etti. Yaman hızlı adımlarla İkbal’in öldürüleceği alana doğru giderken Seher, sevdiği adamın karşısında olarak onu ne kadar çok sevdiğini bir daha gözler önüne serdi.

İkilinin arasında yaşanan bu sahnenin ardından yola çıkılacak olursa Yaman, Seher için vazgeçilmezdir. Yani anlaşılacağı üzere Yaman, kendisini Seher’e affettirmeyi başardı. Aslında Yaman’a oldukça aşık olan Seher’in Yaman’ı affetmesi için küçük bir neden yeterliydi. Kiraz’ın gidişiyle yaşananlar Seher’e bu nedeni fazlasıyla vermişti.

Aşk başlasın… seher duygularını bu kadar hızlı bir şekilde gözler önüne sererken sırada Yaman vardır. Yaman, İkbal sorununu çözmesinin ardından bütün ilgisini Seher’de toplayacak. İkilinin arasındaki yakınlaşmaları daha da artacak. Bu romantik yakınlaşmayı zaman zaman Yusuf bozmuş olsa da ikili mutlu olacaktır.

Bundan böyle ne Yaman ne de Seher uzaklaşacak. Birbirine bağlanan ikili gerçek bir karı koca gibi davranış sergileyeceklerdir. Tüm yaşadıkları acılardan sonra bu durum ikisini de mutlu edecektir.

Son olaraksa Neslihan büyük bir tuzağın ortasındadır. Bora türlü işlerin ardından Neslihan’a sahip olarak onu küçük düşürmek için plan hazırlarken Neslihan, bu durumdan kötü etkilenecektir. Neslihan çok acı bir şekilde akıllanacaktır.

Emanet 168. fragmanı ve son bölümü izle

Emanet 168. fragman ve bölümü izlemek için tıklayınız...

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:12
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EmanetYamanSeher168. BölümDiziKanal 7özet
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