Emanet 167. bölüm izle 27 Nisan Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında her hafta içerisinde seyirciler ile buluşan Emanet dizisi ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin reytinglerinde her şey istenildiği gibi ilerlerken, bunun yanı sıra sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Halil İbrahim başrollerinde Ceyhan ile Sıla Türkoğlu’nun bulunduğu dizinin 27 Nisan Salı günü ekranlarda yerini alacak olan 167. Bölümü merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

166. bölümle 26 Nisan Pazartesi günü seyircilerin karşısına çıkan Emanet dizisinde Seher ile Yaman arasında olan soğukluğun nasıl ilerleyeceği merak edildi. Dizinin tutkunları ikilinin arasında olan bu soğukluğun gitmesini bekliyor.

Emanet 167. bölüm fragmanı

Emanet 166. bölüm özeti

Dizinin 166. Bölümünde Yaman’ın ailesine olan düşkünlüğü Seher’i yumuşatır. İkilinin arası düzelecek mi? Sorusu merak edilmeye başlanmıştı.

Emanet konusu

İkbal’i aradığı zamandan bu yana Yaman’ın yanı başından gitmeyen Seher, Yaman’ın çekmiş olduğu kederi ve ailesine vermiş olduğu değere yakında şahit olur. Yaman’ın yaşadığı tüm bu sıkıntılar, Seher’in mesafeli tavırlarını da etkileyecektir.

Karamel Yapım imzalı Emanet, sürükleyici hikayesiyle hafta içi her gün 20:00’da Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor.

Anne ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi hisseden Seher ve Yaman’ın yüreklere dokunan hikayesi Emanet ile seyircilerin karşısına yer alıyor.

Bir yanda ablasının ölümü ile sarsılarak yeğenine sahip çıkmak için uğraşan Seher, öbür yandaysa abisinin emanetini koruyabilmek için her şeyleri karşısına alan Yaman… İki farklı dünyanın, gece ile gündüzün bu karşılaşmasında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşk ile korumaya çalışan kişilerin hikayesi Emanet ile ekranlarda yer alıyor.

Emanet 167. son bölüm izle

Emanet 167. son bölümü izlemek için tıklayınız...