Emanet 167. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 166.bölümüyle 26 Nisan Pazartesi günü izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün saat 20:00’de ekranlara gelen dizinin son bölümü de çok beğenildi. İzleyiciler 166.bölümün ardından 167.bölüm fragmanını ve yeni bölümde neler olacağı merakla beklemeye koyuldu.

Emanet 167.bölüm özeti

Dizinin 27 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 167.yeni bölümünde İkbal başında gelenlerden kurtulacak mı, Zuhal yaptıklarından pişman olacak mı ve Seher ile Yaman aşkında neler olacak soruları yanıt bulacak.

İkbal ve Zuhal geçmişte yaptıklarıyla yüzleşecek. Bu ikili Yaman ve Seher’in arasını bozmak için birçok plan yapmıştı. Ancak Seher ve Yaman arasındaki buzlar eridi ve ikili sorunları konuşarak aştı. Yeni bölümde de Seher ve Yaman arasındaki buzlar tamamen yok olacak.

Seher Yaman’a çok güvendiğini her fırsatta dile getirdi ve Yaman’da Seher’den özür dilemişti. İkili bu şekilde başlayan olumlu süreci daha da sürdürecek. Karşılarına çıkacak engellere beraber yanıt verecek olan Yaman ve Seher’in aşkını artık engellemek çok zor.

Ailede ise Kiraz’ın vefat etmesinin şoku hala devam ediyor. Ali’nin durumu daha da kötüleşecek. Her yerde Kiraz’dan kalan anıları hatırlayan Ali hayatına nasıl devam edeceğini bilemiyor.