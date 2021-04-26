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Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 166.yeni bölümüyle 26 Nisan Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin sevenleri Emanet 166.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:53
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizi 26 Nisan Pazartesi günü 166.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Karamel Yapım imzalı dizi hafta içi her gün saat 19:00’da ekranlara gelirken, dizinin yayın saatinde değişikliğe gidildi. Ramazan ayı nedeniyle yapılan iftar programı sonucunda Emanet dizisinin bir aylık süreyle saat 20:00’de ekranlara geleceği açıklanmıştı.

Emanet 166.bölüm

Emanet 166.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde aralarındaki buzları eriten Seher ve Yaman’ın daha da yakınlaştığı görülecek. Seher, Yaman’ın yaşadığı acıları ve çektiklerini gördükçe ona daha da yakın olacak. Yaman ise Seher’den özür dilemesinin ardından aralarındaki sorunları çözdüğü için çok mutlu.

Emanet konusu ne?

Seher yaşlı babasıyla birlikte yaşayan mütevazı, genç ve güzel bir kadındır. Kendi halinde bir hayatı olan Seher’in ablası Kudret Kırımlı adlı zengin bir iş adamı ile evlidir ancak Seher’in ablası vefat eder. Vefatın ardından ablası Seher’e oğlu Yusuf’u emanet eder.

Seher yeğeni Yusuf’u acımasız babasından korumak için zorlu bir sürece girecektir. Seher’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher arasında zamanla tutkulu bir aşk başlasa da ikili aşklarını doyasıya yaşamak için çok büyük engelleri aşmalıdır.

Emanet 166.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 26.04.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Dizi
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