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Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Dizinin sevenleri 26 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 166.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini merak ediyor.

23 Nisan 2021 Cuma 19:30
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Karamel yapım imzalı dizi hafta içi her gün ekranlara gelmektedir. Hafta içi her gün saat 19:00’da yayınlanan dizi Ramazan ayı nedeniyle 1 ay süreyle saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Sevilen dizi 166.bölümüyle 26 Nisan Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde yaşananlar nefes kesmişti. İzleyiciler 166.yeni bölümde neler olacak merak ediyor.

Emanet 166.bölüm özeti

Dizinin yeni bölümünde Yaman İkbal’i kurtarmak için harekete geçer. Zuhal ise İkbal’in planını ortaya çıkarmaya çalışır. Seher ve Yaman arasında ise buzların erimeye başlayacak. Uzun süredir bir araya gelemeyen iki sonunda konuşma fırsatı bulmuş ve Yaman Seher’den özür dilemişti. Seher ise ilk başta bu özrü kolay kolay kabul etmese de bu bölümde Seher’de Yaman’ı affettiği gösterecek. Yaman ve Seher’in arasındaki buzlar erimeye başlayacak. Yaman geçmişte olanları bir kenara bırakacak. Seher’e Yaman’a bir şans daha verecek.

Zuhal ise İkbal’in planını çözecek ve olanları herkese anlatacak. İkbal’i dövdüren Zuhal, İkbal’e yaptıkları itiraf etmesi için daha kötü şeylerde yapıyor. Zuhal ne yapsa konuşmayan İkbal’i konuşturacak büyük koz Zuhal’in elindedir. Zuhal bu kozu kullanacak mı yeni bölümde görülecek.

Emanet 166.bölüm fragmanı

Emanet 166.bölüm 26 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 





Son Güncelleme: 23.04.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
EmanetDiziFragmanKana 7
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