İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Sevilen dizisi Emanet 165.yeni bölümüyle 23 Nisan Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet 165.bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

23 Nisan 2021 Cuma 18:30
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 165.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizisi Ramazan ayı nedeniyle yayın saatinde değişikliğe gitti. Her akşam saat 19:00 ekranlara gelen dizi Ramazan ayı boyunca saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Emanet dizisinin merakla beklenen 165.yeni bölümü de 23 Nisan Cuma akşamı saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

Emanet konusu ne?

Emanet dizisinde Seher ablasının vefat etmesinin ardından kendisine emanet edilen yeğeni Yusuf’a bakmaktadır. Ancak Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisidir. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı oğlu Yusuf’a da iyi davranmaz. Seher ise yeğenini babasında karşı da korumak ister. Ancak bu zorlu bir süreç olacaktır. Bu süreçte Seher’in en büyük destekçisi Yaman olacaktır. Yaman gözü kara, korkusuz ve yakışıklı biridir. Seher ve Yaman arasında zaman içinde tutkulu bir aşk başlayacaktır. Ancak iki aşkları yaşamak için engelleri aşmak zorundadır.

Emanet 165.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 23.04.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?

Popüler Haberler

Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Acemi Anneler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
2021 Nisan evde bakım maaşları ne kadar?
Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? bilezik taktığını görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova'nın hayatı!
Milletvekili maaşları ne kadar? Nisan 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çoçuk yardım parası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Çoçuk yardım parası kaç günde yatar?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
TJK 23 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.