Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet 165.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizisi Ramazan ayı nedeniyle yayın saatinde değişikliğe gitti. Her akşam saat 19:00 ekranlara gelen dizi Ramazan ayı boyunca saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Emanet konusu ne?

Emanet dizisinin merakla beklenen 165.yeni bölümü de 23 Nisan Cuma akşamı saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

Emanet dizisinde Seher ablasının vefat etmesinin ardından kendisine emanet edilen yeğeni Yusuf’a bakmaktadır. Ancak Yusuf’un babası güçlü bir ailenin reisidir. Acımasız ve sert bir adam olan Kudret Kırımlı oğlu Yusuf’a da iyi davranmaz. Seher ise yeğenini babasında karşı da korumak ister. Ancak bu zorlu bir süreç olacaktır. Bu süreçte Seher’in en büyük destekçisi Yaman olacaktır. Yaman gözü kara, korkusuz ve yakışıklı biridir. Seher ve Yaman arasında zaman içinde tutkulu bir aşk başlayacaktır. Ancak iki aşkları yaşamak için engelleri aşmak zorundadır.

Emanet 165.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.