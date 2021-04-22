Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7

Kanal 7 ekranları arasında hafta içi her gün yayınlanan dizide 165.bölümün yayınlanmasının ardından dizi severler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. 19.00’da ekranlara gelen Emanet dizisinde Seher ve Yaman aşkı konuşulurken İkbal’in durumu ne olacak heyecanla bekleniyor.

Seher ve Yaman aşka yelken açarken dizide olan olumsuzluklar ikilinin ayrılmasına sebep olmayacak. Yeni bir sayfa açmaya karar veren Seher ve Yaman ilişkisi güven üzerine kurulu olacak. Çiftler artık birbirinden bir şey saklamayacak ve yalan söylemeyeceklerine yemin ettiler.

İkbal ise dizide en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Zuhal’in gerçekleştirdiği plan üzerine kaçırılan İkbal zor durumda kalarak kurtarılmayı bekliyor. İkbal oldukça şiddete maruz kalırken Seher ve Yaman ikilisi İkbal’i kurtarmak için hazırlanıyor. Korku dolu anlar yaşayan İkbal yaptıklarından pişman durumda.

Neslihan ise asla durmuyor. Kiraz olayı ardından yıkılan Neslihan asla durmaktan vazgeçmiyor. Bora’nın planlarına inanan Neslihan yine yanlış yollara başvuracak. Fırat ise Neslihan’ı kurtaracak.



Kanal 7 Emanet dizisi bölüm fragmanları için buraya tıklayabilirsiniz.