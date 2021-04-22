İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Emanet 164. Bölüm tek parça izle Kanal 7 - 22 Nisan Perşembe

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in 164. bölümünü tek parça şeklinde izlemek isteyen dizi tutkunları, 22 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan bölümü araştırmaya başladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 20:10
Emanet 164. Bölüm tek parça izle Kanal 7 - 22 Nisan Perşembe
Takip Et:

Emanet dizisinin 164. yeni bölümü 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal 7 ekranlarına geldi. Emanet Ramazan boyunca akşam 20:00’da yayında olacak.

Emanet dizisinin konusu

Seher ihtiyar babası ile beraber kalan alçakgönüllü, genç ve hoş birisidir. Seher’in sakince ilerleyen yaşamı, Kırımlı ailesine gelin olan ablasının vefatıyla alt üst olur. Artık ne olursa olsun sahip olması gereken bir emaneti bulunmaktadır; beş yaşında olan yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiçte kolay değildir. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığıyla bilinen bir iş insanı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcası olmaktadır ve yeğenini kimseye vermeye niyetli değildir. Gücünü sadece masumiyet ve sabırdan alan Seher, çok güçlü olan Yaman Kırımlı’ya karşı mücadele verecektir. Bu hikaye, Kırımlı konağında uzun zamandan beri saklı kalan sırları gün yüzüne çıkarırken; Yaman ve Seher’in gönüllerinde farklı bir emaneti büyütmeye başlatacaktır.

Emanet dizisinin oyuncu kadrosu

Emanet dizisinde Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay gibi isimler rol almaktadır.

Emanet 164. bölümü izle

Emanet dizisinin 164. bölümünü izlemek için tıklayınız...




Son Güncelleme: 22.04.2021 20:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Emanet164. BölümDiziYamanSeher
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
BtcTurk hesap silme nasıl yapılır? BtcTurk üyelik iptali ve hesap kapatma işlemleri
Günlük burç yorumları; 23 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Nisan 2021
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Nisan 2021 Cuma
Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı yatan iller 23 Nisan 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
BİM 23 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.