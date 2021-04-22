Emanet 164. Bölüm tek parça izle Kanal 7 - 22 Nisan Perşembe

Emanet dizisinin 164. yeni bölümü 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal 7 ekranlarına geldi. Emanet Ramazan boyunca akşam 20:00’da yayında olacak.

Emanet dizisinin konusu

Emanet dizisinin oyuncu kadrosu

ihtiyar babası ile beraber kalan alçakgönüllü, genç ve hoş birisidir. Seher’in sakince ilerleyen yaşamı, Kırımlı ailesine gelin olan ablasının vefatıyla alt üst olur. Artık ne olursa olsun sahip olması gereken bir emaneti bulunmaktadır; beş yaşında olan yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiçte kolay değildir. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığıyla bilinen bir iş insanı olanKırımlı, Yusuf’un amcası olmaktadır ve yeğenini kimseye vermeye niyetli değildir. Gücünü sadece masumiyet ve sabırdan alan Seher, çok güçlü olan Yaman Kırımlı’ya karşı mücadele verecektir. Bu hikaye, Kırımlı konağında uzun zamandan beri saklı kalan sırları gün yüzüne çıkarırken; Yaman ve Seher’in gönüllerinde farklı bir emaneti büyütmeye başlatacaktır.

Emanet dizisinde Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay gibi isimler rol almaktadır.

Emanet 164. bölümü izle

Emanet dizisinin 164. bölümünü izlemek için tıklayınız...