Emanet 164. bölüm izle 22 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin yayınlanan 163.son bölümü nefesler kesmişti. İzleyiciler 164.yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu.

Hafta içi her gün saat 19:00’da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Emanet dizisinin yayın saati değiştirildi. Ramazan ayı nedeniyle iftar programına öncelik verildi ve Emanet dizisinin saat 20:00’de ekranlara gelmesine karar verildi. Dizi Ramazan boyunca saat 20:00’de yayınlanacak.

Emanet konusu ne?

Yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat süren kendi halinde genç, güzel Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin reisi Kudret Kırımlı ile evliydi. Vefatının ardından oğlu Yusuf’u kardeşi Seher’e emanet etti. Seher ablasının kendisine emaneti olan Yusuf’a gözü gibi bakmak için kendini ortaya attı. Yusuf’un babası Kudret Kırımlı sert, acımasız ve korkutucu bir adamdır. Kudret Kırımlı karısının vefatının ardından oğlu Yusuf’a da iyi davranmamıştır. Seher ise ablasının emanetine sahip çıkmak adına Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelmiştir. Ancak kendi halinde yaşayan biri olarak Seher’in zengin iş adamı Kudret Kırımlı’ya karşı zor bir süreç beklemektedir. Seher’in bu süreçteki en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher arasında zamanla kopmayacak bir bağ oluşur ve ikili aşık olur. Ancak aşklarını yaşamaları için iki gencin aşması gereken engeller vardır.

Emanet oyuncuları kim?

Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer alıyor. Dizide ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan gibi sevilen isimler eşlik ediyor.