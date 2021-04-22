İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Emanet 164. bölüm izle 22 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Emanet 164.yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Emanet son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:31
Emanet 164. bölüm izle 22 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin yayınlanan 163.son bölümü nefesler kesmişti. İzleyiciler 164.yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu.

Hafta içi her gün saat 19:00’da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Emanet dizisinin yayın saati değiştirildi. Ramazan ayı nedeniyle iftar programına öncelik verildi ve Emanet dizisinin saat 20:00’de ekranlara gelmesine karar verildi. Dizi Ramazan boyunca saat 20:00’de yayınlanacak.

Emanet 163.son bölüm izlemek için tıklayınız.

Emanet konusu ne?

Yaşlı babasıyla birlikte mütevazı bir hayat süren kendi halinde genç, güzel Seher’in hayatı ablasının vefat etmesiyle tamamen değişir. Seher’in ablası Kırımlı ailesinin reisi Kudret Kırımlı ile evliydi. Vefatının ardından oğlu Yusuf’u kardeşi Seher’e emanet etti. Seher ablasının kendisine emaneti olan Yusuf’a gözü gibi bakmak için kendini ortaya attı. Yusuf’un babası Kudret Kırımlı sert, acımasız ve korkutucu bir adamdır. Kudret Kırımlı karısının vefatının ardından oğlu Yusuf’a da iyi davranmamıştır. Seher ise ablasının emanetine sahip çıkmak adına Kudret Kırımlı ile karşı karşıya gelmiştir. Ancak kendi halinde yaşayan biri olarak Seher’in zengin iş adamı Kudret Kırımlı’ya karşı zor bir süreç beklemektedir. Seher’in bu süreçteki en büyük destekçisi ise Yaman olacaktır. Yaman ve Seher arasında zamanla kopmayacak bir bağ oluşur ve ikili aşık olur. Ancak aşklarını yaşamaları için iki gencin aşması gereken engeller vardır.

Emanet oyuncuları kim?

Emanet dizisinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer alıyor. Dizide ikiliye Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

 





Son Güncelleme: 22.04.2021 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Yeni BölümCanlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor acil durum konseyinde kim diskalifiye oldu? 22 Nisan Survivor 75. fragmanı
Survivor acil durum konseyinde kim diskalifiye oldu? 22 Nisan Survivor 75. fragmanı
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
Survivor 75. bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Survivor 75. bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

Emanet 164. bölüm izle 22 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Survivor acil durum konseyinde kim diskalifiye oldu? 22 Nisan Survivor 75. fragmanı
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına mı kaçtı?
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Survivor 75. bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TJK 22 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? TV 22 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, geri gelecek mi? Hakan Hatipoğlu yeni sunucu oldu!
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?
Kira yardımı için e-devletten başvuru nasıl yapılır? 2021 yılı 960 TL kira yardımı şartları
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 22 Nisan 2021
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Nisan 2021
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.